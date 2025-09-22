'James Cameron Sanatı' sergisinde dünyada bir ilk

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İstanbul’da sinema tarihine damga vurmuş isimlerden James Cameron’u ağırlıyor. Yönetmenin yaratıcı yolculuğunu gözler önüne seren “James Cameron’ın Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, 27 Eylül tarihinde İstanbul Sinema Müzesi’nde altı ay boyunca ziyaretçilerini ağırlamak üzere kapılarını açıyor.

Sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmayı sanatseverlerle buluşturacak. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutacak.

Emre Oskay

Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen sergide ilk kez Türkiye’de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alacağını açıklayan İstanbul Sinema Müzesi Direktörü ve yapımcı Emre Oskay, “İlk defa hayata geçirilen dijital sergi bölümü, dahi yönetmenin yaratıcı dünyasının içine adım atacak ve onun hayal gücüyle bütünleşen benzersiz bir deneyim sunacak” dedi. James Cameron’un kendi çizimlerinden yola çıkılarak tasarlanan bu özel bölümün prodüksiyonunu Illusionist Digital Arts Studio gerçekleştiriyor.

Altı Tematik Bölümde Kurgulandı “James Cameron’ın Sanatı” sergisi; “Gözlerin Açıkken Rüya Görmek”, “İnsan-Makine”, “Bilinmeyeni Keşfetmek”, “Titanic: Zaman Yolculuğu”, “Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar” ve “Serbest Bırakılmış Dünyalar” başlıkları altında kurgulanan altı tematik bölümden oluşuyor. Sergi, Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle hazırlandı. Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm’in üstlendiği serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts yürütüyor. Mimari ve yerleştirme danışmanlığını ise Helga Faletti üstleniyor. Serginin açık kaldığı süre boyunca gerçekleşecek organizasyonları ise İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Sibel Oskay tarafından düzenleniyor. .png Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı sergi, hem sinema tutkunları hem de çağdaş sanat meraklıları için benzersiz bir deneyim sunacak.