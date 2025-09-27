Habertürk
        James Cameron Sanatı sergisi açıldı

        James Cameron Sanatı sergisi açıldı

        İstanbul Sinema Müzesi ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren James Cameron Sanatı sergisine ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.09.2025 - 16:12
        James Cameron Sanatı sergisi açıldı
        James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren James Cameron Sanatı sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, James Cameron'ın Sanatı sergisini ziyaret etti.

        Sergide Titanic, Terminator, Aliens ve Avatar gibi önemli filmlerin yapım süreçlerinden unutulmaz sahnelerine, sinema tarihine adını yazdıran yapımlardan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle tasarlanan ve kürasyonu yapılan, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıtın bir araya geldiği sergi, ziyaretçileri beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkarıyor.

        Serginin küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken, mimar Helga Faletti de mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.

        Özellikle genç nesillere ilham verecek şekilde yapılandırılmış sergide, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgulanıyor.

        James Cameron'un sinemaya getirdiği dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergiyle sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturulması amaçlanıyor.

        'James Cameron Sanatı' sergisinde dünyada bir ilk
        'James Cameron Sanatı' sergisinde dünyada bir ilk
        James Cameron'dan İstanbul'a mesaj var
        James Cameron'dan İstanbul'a mesaj var
        #James Cameron Sanatı
        #James Cameron
        #İstanbul Sinema Müzesi
