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Jamala: Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum

Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Yaşadığı süreci anlatan Jamala, "Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum" dedi

04.03.2022 - 09:32 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında Eurovision birincisi olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, iki çocuğuyla birlikte Ukrayna'dan İstanbul'a gelerek, Türkiye'ye sığındı. Ablasının yanına gelen Jamala, "Ben evdeyim fakat ülkem şu an bombardıman altında. Tüm insanlar tehlikede. Eşim, kayınpederim, akrabalarım ve arkadaşlarım hepsi orada kaldı." şeklinde konuştu.

  • "MASUM İNSANLAR ÖLÜYOR"

    Jamala, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan yıkıma ilişkin, "Maalesef şu an Ukrayna'da yaşananları bir şarkıcı, bir sanatçı olarak, şarkı söyleyerek değil konuşarak duyurmak zorundayım. Tüm dünyaya benim ülkemin ne kadar büyük bir zarar gördüğünü ve masum insanların öldüğünü söylemekten başka bir çarem yok." değerlendirmesinde bulundu.

  • "AKLIMA BAŞKA ÜLKE GELMEDİ BİLE!"

    Ülkesini terk ettikten sonra Türkiye'ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı, "Ben de kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissederim ve tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile." dedi.

  • Jamala, her sene yaz aylarında Marmaris'te ailece bir araya gelmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. Genç şarkıcı, çocuklarının daha önce Türkiye'ye geldikleri için ve teyzelerinin yanında olmaları nedeniyle Türkiye'de olduklarının bilincinde olduklarını da ifade etti.

  • JAMALA'DAN TEŞEKKÜR

    Dünyaca ünlü sanatçı Jamala, 3 gün önce yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Halkına karşılıksız destekleri için teşekkür etmişti.

    Toplantının başlangıcında Türkçe kısa bir açıklama yapan Jamala, “Ukrayna’da masum siviller günlerdir bombalanıyor. Kiev’de yaşlılar, kadınlar çocuklar hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye Devleti'ne ve halkına bize verdikleri karşılıksız destek için çok teşekkür ederim. Türkiye, 100 yıllardır olduğu gibi bizlere hiçbir karşılık olmadan insani ve vicdani sorumluluk gereği kapılarını sonuna kadar açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türk halkına sonsuz teşekkürler.” demişti.

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