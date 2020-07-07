Fenerbahçe, Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ne konuk olurken ilk yarıya Jailson damga vurdu. Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yerine mücadeleye ilk 11'de başlayan Jailson, üst üste hatalar yapınca sarı-lacivertli teknik heyet değişikliğe gitti.

4. dakikada Ertaç'ın uzun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Soner, Jailson'dan şık bir hareketle topu kurtarıp çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Brezilyalı futbolcunun sahada yaptığı hataların ardından Fenerbahçe teknik heyeti değişiklik kararı verdi ve 19. dakikada Ozan Tufan stopere, Jailson ise orta sahaya geçti. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona ererken Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Emre Belözoğlu oyuna dahil olurken Jailson oyundan alınan isim oldu.

Bu sezon birçok maçta yaptığı bireysel hatayla gündeme gelen Jailson'un bu performansı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Brezilyalı futbolcuya isyan etti.