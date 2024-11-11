"EVLİLİĞİMİZ TEK EŞLİ BAŞLADI, ZAMANLA DEĞİŞTİ"

Öte yandan Will Smith, geçtiğimiz yıllarda Jada Pinkett Smith ile evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söylemişti: Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik.