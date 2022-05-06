"OLDUKÇA MUTLU!"

Oyuncuya yakın bir kaynak, Daily Mail'e, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yaptı.