Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den özür

Jacinda Arden "Bugün, Yeni Zelanda hükûmeti adına, 1970'lerin şafak baskınlarına yol açan göçmenlik yasalarının ayrımcı uygulaması için Pasifik topluluklarına resmi ve koşulsuz bir özür sunmak için duruyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik halkına yönelik tarihsel ırkçı uygulamalar için resmi bir özür yayınladı ve Pasifik öğrencilerine burs teklif etti.
ŞAFAK BASKINLARI
1970 yıllarında ülkenin her iki büyük siyasi partinin yönetimi altında gerçekleşen şafak baskınları, Pasifika göçmenlerine yapılan baskınlar, sınır dışı edilmeleri içeriyordu. Uygulama aileleri ayırarak, topluluklara zarar verdi.
Yüzlerce kişi, en yaşanabilir şehir olarak seçilen Auckland'da belediye binasını doldurarak, vize süresini aşan ve yasa dışı fazla ikamet eden kişilere yönelik, ‘‘hükûmet onaylı ırkçılık'' olarak nitelendirilen ‘‘şafak baskınları’’nı protesto etti ve hükûmeti özür dilemeye çağırdı.
Irkçı uygulama, İşçi Partisi Başbakanı Norman Kirk ile başladı ve 1975- 1984 tarihleri arasında başbakanlık görevini sürdüren Robert Muldoon altında devam etti.
Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, Pasifik halklarından gelen göçmenlerin, ABD ve Birleşik Krallık’tan gelen göçmenlere göre yargılanmalarının çok daha yüksek oranda olduğu belirtildi.
Baskınları yaşayan Pasifik Halkları Bakanı Aupito William Sio, uygulamanın çok acı olduğunu söyledi.
Irkçı uygulamadan doğrudan etkilenenlerin hafızlarındaki muamele, Yeni Zelanda’da siyasi figürlere olan güveni azaltıyor ve ülkede Pasifik toplulukların geçmişten bugüne gelen çözülmemiş sorunlarını yansıtıyor.
TARİH KİTAPLARINA MÜFREDAT OLARAK GİRECEK
Şafak baskınları, ülkede tarih kitaplarında müfredat olarak dahil edilmeye hazırlanıyor, Pasifik sanatçıların ve tarihçilerin kötü muamelenin resmi bir kaydını oluşturmaları istenecek.
Pasifik halklarına yönelik özür, Çinli göçmenlerin uzun yıllar boyunca vergi ödemelerini isteyen uygulama ve sömürü düzeni döneminde Samoa halkına yapılan muamelelere yönelik özürden sonra geldi.
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