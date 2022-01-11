"Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı İzzet Yıldızhan (58), önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İşlerinden dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir arası mekik dokuyan Yıldızhan, yakın zamanda stüdyoya gireceğini de belirtti.

"BEN BU PİYASAYA LAZIMIM"

Muhabirlerle sohbet eden İzzet Yıldızhan, "Ben bu piyasaya lazımım. İyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Sanatımda mütevazı olamam. Sanata dair birçok saçma sapan iş yapılıyor ve dinleyici bunu kabul etmiyor artık. İnsanlar kendileri olmuyor." ifadelerini kullandı.

"AFFETMEYECEĞİM!"

"Kızlarım flört edemez." açıklamasıyla destek gördüğü kadar hakarete de maruz kalan ünlü isim, açtığı davalarla ilgili konuştu.

"Bine yakın kişiye dava açtım." diyen Yıldızhan, "Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Benim anlayışım bu. Kendini bilmezler ölmüş anneme küfretti ama affetmeyeceğim. Davaların açılmasıyla 50-100 kişi özür mesajları atmaya başladı ama affetmeyeceğim ve bu işin de takipçisi olacağım. Bu insanlar ceza almalı ki, kimse kimseye küfür, ağır hakaret edemeyeceğini bilmeli." açıklamasını yaptı.

"KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET!"

Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili soru yöneltilen İzzet Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." diye konuştu.

HANDE YENER: EN ÇOK DA BUNLARA GÜLÜYORUM

Yıldızhan'ın bu açıklamasından sonra Hande Yener de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yener'in, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip, deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri..." sözleri İzzet Yıldızhan'a gönderme olarak yorumlandı.

Hadise ile Gülşen ise konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.

"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

2021 yılında şarkıları kadar sahne için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, daha önce tepkilerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gülşen, "Konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.