Sanatçı İzzet Yıldızhan, oğlu ve kızı ile birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yıldızhan, çocukları ile birlikte bir restoranda yemek yedi.

57 yaşındaki sanatçı daha sonra hayranları ile fotoğraf çekilip sohbet etti.