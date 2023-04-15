İzzet Günay, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Günay, sanat hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzzet Günay, "Bir gün taksiye bindiğimde, taksici beni tanıdı ve 'Sizin zamanın futbolcuları ve sinemacıları bu işten asker çıktınız' dedi. Büyük bir fedakârlıkla çalıştık, o zorlukları yenmeye azimliydik çünkü işimizi çok seviyorduk, seyirciye saygımız vardı. İyi ki de o sevgimiz hep devam ediyor, onlar hep bizi seviyorlar onların sevgisi olmasa biz bugün yokuz" ifadelerini kullandı.