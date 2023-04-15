"BİZ YAŞAMASAYDIK ONLAR BU DEVRİ YAŞAYACAKTI"



Yeni sinemacılarını çok şanslı bulduğunu söyleyen İzzet Günay, "Bizim yaptığımız sinemaya çok şey borçlular. 'Size çok şey borçluyuz' diyerek de bunu ifade ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Biz o devri yaşamasaydık, onlar bu devri yaşayacaktı. Bu yüzden ben çok şanslı buluyorum onları. Sinemaya asılsınlar, meslek edinsinler ama kendilerini geliştirmek için de çaba sarf etsinler. Hayata bir kere geliniyor ve o hayatı yüceltmek için iyi yaşamanın yollarını bulmaları gerekiyor" diye konuştu.