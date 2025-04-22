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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri - İş-Yaşam Haberleri

        İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri

        Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:57
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        İZZ'den yeni koleksiyon
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        IZZ, 2025’e özel İzzBiocare ismi altında yeni serisini satışa sunuyor. Aralarında peeling, şampuan, losyon ve sabundan oluşan ürünler yer alıyor.

        İZZ ürünleri online alışveriş siteleri ile bazı mağazalar ve kendi internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

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