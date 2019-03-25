Güneşin İznik'te farklı doğup, farklı battığını ifade eden Sargın, "Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi. Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönemdir. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde de umarım bu şekilde devam eder" dedi.