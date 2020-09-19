Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit sahil şeridinde yapılan kazı çalışması sırasında heykele rastladı.

DHA'nın haberine göre yetkililer, durumu Müze Müdürlüğü´ne haber verdi.

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki insan figürlü heykel, zarar verilmeden bulunduğu yerden çıkarıldı.

Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından heykeli teslim aldı.

İlk bakışta Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykelin, yapılacak inceleme sonucu hangi döneme ait olduğunun kesinlik kazanacağı öğrenildi.