Midyelerin de arttığının görüldüğünü belirten Büyükakın, şöyle devam etti: "Benzer şekilde deniz atları, eskiden olmayan türde balıklar. Aslında eskiden olan, daha sonra kaçan ve geri gelen balıklar görüyoruz ama hepsinden güzeli yunuslar. Yunuslar kirli sularda yüzmez. Yunusların Marmara Denizi'ne ve İzmit Körfezi'ne girişleri iki anlam taşıyor. Biri suyun temizliği, diğeri de beslenmek için diğer balık türlerinin olması. O balığın peşine geliyor. Yunuslar kirli sulardaki balıkla beslenmez. Orkinoslar ve yunuslar balıkların peşinden bu temiz sulara gelmeyi tercih ediyorlar. Biz uzman olmadığımız için sadece balıklar ilgimizi çekiyor ama bölgede araştırma yapan uzmanlar, diğer türlerin de sayısının arttığını, deniz mercanlarının yaygınlaştığını ifade ediyor."