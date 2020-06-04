Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan İzmit Belediyespor, Litvanya Milli Takım oyuncusu Egle Siksniute ve Karadağ Milli Takım oyuncusu Milica Jovanovic transferinin ardından WNBA yıldızı Erica Wheeler’i de transfer etti. 1991 yılında ABD'de doğan Erica Wheeler, oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. 4 yıldır WNBA takımlarında forma giyen Wheeler, 2019 Euro Cup şampiyonu Rus takımı Nadezhda Orenburg takımında yer aldı. Wheeler, 2019 Euro Cup’ta en değerli oyuncu (MVP) seçilirken geçen sezon WNBA All Star’da da en değerli oyuncu oldu.

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