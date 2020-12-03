İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, lideri ve yönetici kadrosu ile bir kısım üyeleri İzmir’de, bir kısım üyelerinin Türk ve Alman vatandaşı olan Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere
yabancı şahıslara yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİ KURYELER VASITASI İLE TÜRKİYE'YE GETİRMİŞLER
Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S'nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S'nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye'ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.
48 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Polis ekiplerince, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon Euro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20-25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.
31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 26 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21'i gözaltına alındı. Aramada suça karıştığı tespit edilen kişilerle gözaltı sayısı 31'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!