Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altında | Son dakika haberleri

        İzmir’de çıkan orman yangını kontrol altında

        İzmir Kemalpaşa'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 02:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 02:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Spil Dağı Beşpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yer ekibiyle müdahale edildi. AA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Kemalpaşa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Fransa'dan İsrail'e yasak
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Bisikletli iki kardeşi ölüm ayırdı
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Habertürk Anasayfa