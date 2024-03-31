İzmir Beydağ Belediyesi hangi partide? İzmir Beydağ Belediye başkanı kimdir? İzmir Beydağ Belediye başkan adayları
İzmir Beydağ Belediyesi hangi partide? İzmir Beydağ Belediye Başkanı kimdir? İzmir Beydağ Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Beydağ Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Beydağ Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları..
İzmir Beydağ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Beydağ Belediye Başkanlığını 4475 alınan oy ve %50.51 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Feridun Yılmazlar kazanmıştır.
Beydağ Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %50.51
Adalet ve Kalkınma Partisi %48.26
Bağımsız %0.75
Vatan Partisi %0.47
Demokrat Parti %0.41
Saadet Partisi %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi %0.11
İzmir Beydağ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHÜSEYİN AY - AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı ŞAKİR BAŞARAN - CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı YASİN KIRMIZI - İYİ Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı ŞEVKET SALMAN - MEMLEKET İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇAKICI - VATAN İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı SONGÜL MELİKLER - BĞMSZ İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı İSLAM ASLAN - HÜDAPAR İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı REFİK HAKAN TUFAN - DEVA İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı TUĞBA DEMİREL - DP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı MEHMET GÖKTAŞ - HÜDAPAR İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı ORHUN BENLİCAN - ZP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı TOLUNAY KARAVAR - DEVA İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ BAYSAL - BTP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı İBRAHİM MERT CEBECİ - MP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÇELİK - DEM Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KİREÇ - DSP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı MELİS ÖZYOL - TKP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BEKAR - SP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı KADER ÜRENTAY - OCAK İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı KEMAL AYDIN - EMEP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı İSMAİL ÇEVİK - BTP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı ERKAN ÖZTÜRK - ZP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı UĞUR PAÇALI - ZP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR ÇOLAK - YENİDEN REFAH İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı BUSE NUR TAŞKIRAN - AP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı MUTLU METİN - YENİDEN REFAH İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı REŞAT UŞAR - HÜDAPAR İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı FATMA SÖZER - ANAP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı
İzmir İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları İzmir Seçim Sonuçları 2024 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Buca yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Foça yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Tire yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları