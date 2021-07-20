İzmir ve Uşak'ta Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

AA

15 Temmuz Şehitler Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avlu ve cami yakınındaki kaldırımlarda kıldı.

Vatandaşlara kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

- Uşak

Uşak'ta ise Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar kentteki camilere gitti. Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maskeli şekilde seccadeleriyle camilere gelirken, sosyal mesafe kurallarına uyarak namazı kıldı.

Kent merkezindeki Yücetepe Camisi'nde de namazını kılan vatandaşlar, daha sonra dua etti.

Camiye gelen vatandaşlar, imamlar tarafından giriş ve çıkışlarda, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve tedbirlere uyarak bayramlaşmaları konusunda uyarıldı.