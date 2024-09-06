İzmir Urla'da orman yangını
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
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Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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İzmir'in Urla ilçesine bağlıKuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.