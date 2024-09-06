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        Haberler Gündem Güncel İzmir Urla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        İzmir Urla'da orman yangını

        İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:02
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        • 1

          İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

        • 3

          Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        • 4

        İzmir'in Urla ilçesine bağlıKuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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