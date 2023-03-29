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İzmir Tramvay Durakları

İzmir tramvay hattı oldukça uzundur ve 8,8 kilometrelik bir uzunluğu vardır. Bu bahsettiğimiz Karşıyaka- Alaybey tramvayıdır. Buna ek olarak Konak tramvayı da bulunuyor. Burası da 16,6 kilometre uzunluğunda.

Her iki hat da yoğun olarak kullanılıyor. Şimdi bu tramvayların hangi duraklardan geçtiğine bir bakalım.

İzmir tramvay durakları isimleri şu şekilde:

Karşıyaka Tramvayı Durakları

- Ataşehir, Çevre Yolu, Mavişehir, M.K.Atatürk Spor Salonu, Bilim Müzesi, Atakent, Selçuk Yaşar, Vilayet Evi, Çarşı, Bostanlı İskele, Yunuslar, Nikah Sarayı, Karşıyaka İskele, Alaybey.

Eğer Bostanlı ya da Karşıyaka taraflarına gitmek istiyorsanız metro, otobüs yerine tramvay da tercih edebilirsiniz. Bu karar tamamen size kalmış. Ama içiniz ferahlasın istiyorsanız tramvay bunun için ideal bir seçenektir.

Konak Tramvayı Durakları

- Halkapınar, Üniversite, Havagazı, Alsancak Stadyum, Alsancak Gar, Atatürk Spor Salonu, Hocazade Camii, Kültürpark Atatürk Lisesi, Gazi Bulvarı, Konak İskele, Karataş, Karantina, Köprü, Sadık Bey, Göztepe, Güzelyalı, AASSM, Üçkuyular ve Fahrettin Altay.

Hangi yönden binecekseniz durakları ona göre takip edebilirsiniz. Örneğin İzmir’in aktarma merkezi olan Fahrettin Altay’dan binecekseniz Halkapınar istikametine doğru hangi durakta ineceğinize bakabilirsiniz. Ya da bir diğerinde hangisinde inecekseniz öncesinde durağınızı belirlemelisiniz.

İzmir Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika

İzmir tramvay hattı güzergahı ile ilgili bilgileri verdikten sonra bir diğer önemli konudan da bahsedebiliriz. İzmir tramvay durakları arası mesafe kaç dakika?

- Aslında mesafe ortalama 3 dakika sürüyor.

- Bu süre sadece yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor.

- Bazı durumlarda 4 ya da 5 dakikaya da çıkabiliyor.

- Buna ek olarak ilk duraktan son durağa baktığımızda Konak tramvayı ortalama 1 saat sürüyor.

- Aynı şekilde Karşıyaka tramvayı da ortalama 45- 50 dakika sürüyor. Eğer aceleniz yoksa ya da duraklar arası yakınsanız tramvayı tercih edebilirsiniz. Ferah bir yol güzergahı olmasından dolayı metrodan daha fazla tercih edildiği zamanlar da oldukça fazla.

İzmir Tramvay Sefer Saatleri

En son güncellemeye baktığımız zaman İzmir tramvay sefer saatlerini iki tramvay içinde inceleyelim:

Konak tramvayı sefer saatleri şu şekilde: Hafta içi ve hafta sonu seferleri aynı şekilde 06.00’dan 00.20’ye kadardır. Sefer sıklıkları ise 5 ila 7,5 dakika arasındadır.

Buna ek olarak Karşıyaka tramvay sefer saatleri ise 06.00 ile 00.20 arasındadır. Ama bu hattın sefer sıklığı 7,5 dakika ila 15 dakikadır.

Eğer bir tramvay kaçtıysa 10 dakikaya yakın beklemeniz gerekir. Bu sebeple saatlerini hesaplayarak çıkarsanız hiç beklemenize gerek kalmadan istediğiniz yere zamanında yetişebilirsiniz.

Ayrıca bazı zamanlarda, özel durumlarda da baykuş seferler oluşturuluyor. Bu zamanlarda da mutlaka bildirimi yapılıyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos