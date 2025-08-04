İzmir'de 19 saatlik su kesintisi devam ediyor! 5 Ağustos 2025 İzmir'de nerede sular gitti, sular ne zaman gelecek?
İzmir halkı yine uzun saatler süren bir su kesintisi daha yaşıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre; Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle İzmir'in belli mahallerine 19 saat boyunca su verilmeyecek. Peki, su kesintisi nerede, hangi mahallelerde yaşanıyor? İşte, 5 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi ve suların geleceği tarih...
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İzmir'de sabah saatlerinde başlayan su kesintisi devam ediyor. Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle yapılan kesinti, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başladı. 19 saat süreceği bildirilen kesintinin ne zaman biteceği ise İzmir halkı tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Ağustos 2025 İzmir'de nerede sular kesildi ve sular ne zaman gelecek? İşte, son gelişmeler...
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4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İZMİR'DE NERELERDE SULAR KESİLDİ?
Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle;
Konak İlçesine bağlı; Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent Mahalleleri,
Bornova İlçesine bağlı; Çamkule, Meriç Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.
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4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayan su kesintisi 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 04.00'te sonlanacak.
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İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI
İZSU, İzmir'in genelinde yapılacak arıza ve bakım bilgilerini anbean paylaşıyor. Aşağıdaki linkten güncel kesinti ve bakım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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