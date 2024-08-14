İzmir Karşıyaka'da orman yangını
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 14.08.2024 - 00:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:39
Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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