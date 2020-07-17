Son dakika... Saat 17.00 sularında çıkan yangına İzmir Orman Bölge müdürlüğüne bağlı ekipleri müdahale ediyor. Havadan 3 helikopter ve karadan 6 arasöz söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BAZI NOKTALAR KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangın bölgede tedirginliğe yol açtı. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor. Yangının bazı noktalarında kısmen kontrol altına alındığı bildiriliyor.

Ayrıntılar gelecek...