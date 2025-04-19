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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akraba dehşeti! Kız alıp verme kavgası kanlı bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!

        İzmir'in Bornova ilçesinde, kız alıp verme meselesi nedeniyle akrabalar arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 34 yaşındaki Halil İbrahim Hamkan hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de tedavi altına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.04.2025 - 07:54 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:27
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        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
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        İzmir'de olay, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta meydana geldi. Akrabalar arasında, iddiaya göre kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet başladı.

        BIÇAKLI SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

        DHA ve İHA'daki habere göre bu nedenle çıkan tartışma, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, İbrahim Halil Hamkan (34) ile İ.A, R.H. ve K.H. yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Alil Hamkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hamkan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, S.H.’yi gözaltına aldı. 3 yaralının da tedavilerinin tamamlanması sonrası gözaltına alınacakları bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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