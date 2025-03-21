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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!

        İzmir'de, çatı tamiri yaparken düşüp can veren 43 yaşındaki Muharrem Barışık ile 17 yaşındaki oğlu Eren Barışık dün toprağa verildi. Amcası ve yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Gürsel Barışık (40), "Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler. Daha sonra Çiğli'de çatı işi yarım kalan ev sahibi amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 08:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:28
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        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
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        İzmir Çiğli'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta meydana geldi. Çatı tamiri işleri yapan Muharrem (43) ve oğlu Eren Barışık (17), 3 katlı bir evin çatısına çıktı.

        BABA İLE OĞLU ÇATIDAN DÜŞTÜ

        Muharrem Barışık, 43 yaşındaydı.
        Muharrem Barışık, 43 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre baba-oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Muharrem Barışık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OĞLU DA HASTANEDE CAN VERDİ

        Eren Barışık, 17 yaşında hayata veda etti.
        Eren Barışık, 17 yaşında hayata veda etti.

        Burada tedaviye alınan Eren Barışık doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        "HAVA KOŞULLARINDAN ÖNCE İŞİ BIRAKMIŞLAR"

        Amcası ile yeğenini yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Gürsel Barışık (40), "Amcam ve yeğenimi çatı tamiri için sabah söz konusu adresten aramışlar. Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler.

        "EV SAHİBİ ARAYIP TEKRAR ÇAĞIRMIŞ"

        Daha sonra çatı işi yarım kalan ev sahibi, amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Saat 15.00 sıralarında tekrar bu adrese dönüp, çalışmaya başlamışlar. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar.

        "RÜZGAR ÇATIYI HAVAYA KALDIRMIŞ"

        Bu sırada rüzgar çatının yarısını havaya kaldırınca ikisi de aşağıya düşmüş. Oğlu arada sırada babasına yardımcı oluyordu. İkisini de kaybettik" diye konuştu.

        CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Muharrem Barışık ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Çiğli ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi. Baba ve oğlunun cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Muharrem ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri, Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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