İzmir haberleri: Anne ve babasını ölü buldu! Ben bu manzarayı nasıl unutacağım | Son dakika haberleri

İzmir haberleri: Anne ve babasını ölü buldu! Ben bu manzarayı nasıl unutacağım | Son dakika haberleri

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İzmir'in Buca ilçesinde kan donduran olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

BİPOLAR TEŞHİSİ KONULDU DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Diyarbakırlı olduğu öğrenilen ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'e (52), bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

EŞİ NURTAÇ'I BOĞUP HAYATINA SON VERDİ Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen 3 çocuk babası Köçer, N.K. (26) ve E.K. (9) isimli kızlarını evden gönderip, ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i (45) boğarak öldürdü. İbrahim Köçer, olayın ardından evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

OĞLU ANNE VE BABASINI CANSIZ BULDU Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K. (22), iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesi, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenlerini gören Y.K., sinir krizi geçirdi.

"BEN BU MANZARAYI NASIL UNUTACAĞIM" Y.K.’nın “Ben bu manzarayı nasıl unutacağım” diye feryatlarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER Köçer çiftinin cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Buca'daki Belenbaşı Mezarlığı'nda dün öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası çift, son yolculuklarına uğurlandı. Nurtaç ve İbrahim Köçer çiftinin 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi.