İzmir güne böyle başladı!

İzmir ve Çanakkale'de bulutların görüntüsü sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi oldu.
Türkiye'yi 10 gündür etkisi altına alan orman yangınları sonrası, yükselen duman ve is İzmir ve Çanakkale'ye ulaştı.
Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yangın dumanı bulutları ve isle karşılaştı.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.
Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."
Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.
Çanakkale'de güne başlayanlar bu manzarayla karşılaştı:
İzmir'de de benzer durum yaşandı:
EGE BÖLGESİ VE İZMİR HAVA DURUMU
Öte yandan aynı manzara diğer Ege Bölgesi illerinde de görüldü. Bu nedenle gözler Ege Bölgesi geneli ve İzmir hava durumuna çevrildi. İşte 6 Ağustos Ege Bölgesi ve İzmir hava durumu...
Ege Bölgesi bugün az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.
İzmir'de ise sıcaklıkların 38 derece dolaylarında seyretmesi havanın ise gün içerisinde az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
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