İzmir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İzmir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından İzmir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İzmir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İzmir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.04 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 67.5 oldu. İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 1.260.606 oyla yüzde 61.93 - Recep Tayyip Erdoğan: 664.720 oyla yüzde 32.65 - Sinan Oğan: 98.038 oyla yüzde 4.82 - Muharrem İnce: 12.284 oyla yüzde 0.60 aldı. İzmir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 1.260.606 oyla yüzde 61.93Recep Tayyip Erdoğan: 664.720 oyla yüzde 32.65Sinan Oğan: 98.038 oyla yüzde 4.82Muharrem İnce: 12.284 oyla yüzde 0.60

İzmir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.63 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 44.5 oranında açıldı. 2023 İzmir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 665.534 oyla yüzde 52.73 - Cumhur İttifakı: 432.938 oyla yüzde 34.29 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 114.412 oyla yüzde 9.06 - Ata İttifakı: 21.334 oyla yüzde 1.69 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.499 oyla yüzde 0.28 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 665.534 oyla yüzde 52.73Cumhur İttifakı: 432.938 oyla yüzde 34.29Emek ve Özgürlük İttifakı: 114.412 oyla yüzde 9.06Ata İttifakı: 21.334 oyla yüzde 1.69Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.499 oyla yüzde 0.28CHP: 519.790 oyla yüzde 41.18AK Parti: 343.650 oyla yüzde 27.22İYİ Parti: 145.744 oyla yüzde 11.55YEŞİL SOL: 93.533 oyla yüzde 7.41MHP: 72.963 oyla yüzde 5.78TİP: 20.879 oyla yüzde 1.65ZP: 19.176 oyla yüzde 1.52MEMLEKET: 13.564 oyla yüzde 1.07YENİDEN REFAH: 10.587 oyla yüzde 0.84BBP: 5.738 oyla yüzde 0.45GENÇ: 3.447 oyla yüzde 0.27AP: 2.158 oyla yüzde 0.17TKP: 1.862 oyla yüzde 0.15SOL PARTI: 1.223 oyla yüzde 0.10AB: 1.133 oyla yüzde 0.09GBP: 1.065 oyla yüzde 0.08MP: 1.010 oyla yüzde 0.08ANAP: 948 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 485 oyla yüzde 0.04TKH: 414 oyla yüzde 0.03HKP: 408 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 238 oyla yüzde 0.02YP: 225 oyla yüzde 0.03