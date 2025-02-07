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        Haberler Gündem İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:05
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İslamsaray Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paraya el konuldu, M.D, P.C.M, K.T. ve S.K gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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