Hacker’lar 14 bin kişinin ‘diş’ini çekti!

İzmir’de bulunan özel bir diş sağlığı polikliniğine siber saldırı düzenleyen hacker’lar, 14 bin kişinin bilgilerini ele geçirdiler.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında kimlik, iletişim, lokasyon verilerinin yanısıra, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile ırk ve etnik köken bilgisinin de yer aldığı duyuruldu.

OLAY İZMİR'DE MEYDANA GELDİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) yapılan veri ihlali bildirimde, İzmir’de gerçekleşen olayla ilgili olarak, veri sorumlusu Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği tarafından gönderilen veri ihlali bildiriminde şu ayrıntılar paylaşıldı:

- 12.07.2021 tarihinde yapılan siber saldırı sonucu hasta bilgilerini barındıran bilgisayarlar, şifrelenerek erişimi engellendi.

FİNANSAL BİLGİLERİ DE ETKİLENDİ

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları hastalar, müşteriler ve potansiyel müşterilerden oluştu.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler şunlar oldu: Kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile özel nitelikli kişisel verilerden ırk, etnik köken bilgisi ile sağlık bilgileri.

- İhlalden etkilenen kişi sayısının 14 bin olduğu tahmin edilirken; konuya ilişkin inceleme devam ediyor.