İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katındaki daireden gelen koku nedeniyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kokunun yalnız yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Güdüloğlu'nun kaldığı daireden geldiğini tespit etti. Eve giren ekipler, dairenin banyo kısmında Güdüloğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

AA'nın haberine göre; Güdüloğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

Bu arada komşuları, Güdüloğlu'nu en son cuma günü gördüklerini söyledi.