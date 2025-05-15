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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka İzmir'de yapay zeka zirvesi düzenlendi - Teknoloji Haberleri

        İzmir'de yapay zeka zirvesi düzenlendi

        İzmir'de düzenlenen zirvede yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, ekosistemi ve kullanım alanları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:37
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        İzmir'de yapay zeka zirvesi düzenlendi
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        Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle "dönüştüren güç" temasıyla organize edilen zirve, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, yapay zeka teknolojisinin insanlık tarihindeki eşik noktalardan biri olduğunu söyledi.

        Bu konuda karamsar düşünenlerden olmadığını anlatan Elban, bu teknolojiyi sadece satın alan, kullanan değil, üreten ve yön veren tarafta olunması gerektiğini, İzmir'in dijital teknolojiler ve yapay zeka konusunda öncü olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        SERBEST BÖLGE ÇALIŞMASINA BAŞLADIK

        Elban, kentin potansiyelini kullanmak üzere İzmir'deki tüm öğretmen ve öğrencileri dijital okuryazar yapmak üzere başladıkları çalışmanın sonuna geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

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        "Bunlar içindeki bir kısım gençlerimiz bu teknolojiye yön verir diye bekliyoruz. Gençlerimizin daha üst eğitim almalarını sağlayarak bu alanda yer almalarını arzu ediyoruz. Bu zirveyle yapay zeka farkındalığını oluşturmak, artık eylem almak zorundayız. İzmir Türkiye'nin teknoloji konusunda lider şehri olabilir. Yeni bir serbest bölge, tamamen teknoloji firmalarının içinde olacağı serbest bölge çalışmasına başladık, hemen yanında birbirini destekleyerek büyük teknoparkla beraber inşa edilecek. Oyun merkezleriyle ilgili de bir çalışma yürütüyoruz. Bu şehirde bu ekosistemi oluşturup İzmir'in teknolojide lider olmasına gayret ediyoruz."

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yapay zekayı şehircilik uygulamalarında kullanmaya başladıklarını, ulaşımda verimli sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

        ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı da konuşma yaptı.

        Açılış konuşmalarının ardından yapay zeka alanında iyi uygulama örnekleri ve hikayeleri bulunan girişimciler deneyimlerini aktardı.

        Uzmanların yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri, ekosistemi ve kullanım alanlarını ele aldığı zirveye, şirketlerin temsilcileri ve girişimciler katıldı.

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