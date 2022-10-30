Örnekköy Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yeşillik Caddesi üzerinde oldukları tespit edilen 2 şüpheli, toplam 500 gram esrar ve 1 hassas tartıyla yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. ve Ş.S, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.