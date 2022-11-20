İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Anıl Kemerci idaresindeki 34 FTC 305 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde önce kavşaktaki refüje ardından da kaldırıma çarparak defalarca takla attı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Anıl Kemerci ile araçta bulunan Ömürcan U. (24), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemerci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ömürcan U. ise 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: İHA