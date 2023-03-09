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İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü

İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Giriş: 09.03.2023 - 05:04 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
İHA

İzmir'in Konak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; olay dün öğle saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi 3535 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yırgal Hatayi’den (74), haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler evin içerisine girdiklerinde Hatayi’yi hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hatayi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının, odada bulunan ve yanar vaziyette olan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilirken, savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda Hatayi’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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