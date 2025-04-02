İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 tutuklama

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı
İzmir Kemalpaşa'da arkadaşlar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
AA'nın haberine göre, D.O. (25) ile arkadaşları E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28) arasında Örnekköy Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu D.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.D.O. (25)
Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan D.O, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.A, F.A, G.A, A.A, B.A, E.A. ve D.A'yı suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe sevk edilen E.A. ve G.A. tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olayın taraflar arasındaki anlık tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.
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