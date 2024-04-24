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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        İzmir'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, tehdit edildikleri iddiasıyla 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:42
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        Sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı
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        İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla "beyaz kod" verilen ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, bir süre önce İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.Y'nin (50) pompalı tüfekle geleceği ihbarı üzerine bölgede, hastane polisi ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        ARACIN BAGAJINDA POMPALI TÜFEK, FİŞEK VE BIÇAK BULUNDU

        Ekipler, gelen aracı tespit ederek hastane otoparkında C.Y'yi etkisiz hale getirdi. Yapılan aramalarda aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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        AA'nın haberine göre; hastaneye tekrar gelen C.Y'nin, 9'uncu kata çıkarak kendisiyle ilgilenilmediğini belirterek sağlık çalışanlarını ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

        TUTUKLANDI

        Doktor ve diğer sağlık çalışanları, kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" bildiriminde bulundu.

        Polis ve jandarma ekipleri C.Y'yi hastane bahçesinde gözaltına aldı. C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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