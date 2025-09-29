İzmir'de peş peşe bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

REKLAM advertisement1

BIÇAKLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağız'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ DAHA SONRA BABA İLE OĞLUNU DA BIÇAKLADI

AA'nın haberine göre; olayın ardından kaçan B.S, Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

Yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ ZANLIYI YAKALADI

Kaçan şüpheli B.S, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.