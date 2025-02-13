İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde alt geçit yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya, hayatını kaybetti
Giriş: 13.02.2025 - 00:37 Güncelleme: 13.02.2025 - 00:37
S.U'nun (45) kullandığı otomobil, Akçay Caddesi'ndeki alt geçit yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş'a (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü S.U. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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