Ölümlü kaza! Anne hayatını kaybetti

İHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde sağ şeritteki çekiciye arkadan çarpan otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah 08.40 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışını 1 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Neslihan Evirgen idaresindeki otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan B.Y. idaresindeki çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce yolun sağındaki bariyerlere ardından yolun solunda bulunan refüje çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde bulunan Neslihan Evirgen'in çocukları B.E., M.U.E. ve V.E. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada araç içerisinde sıkıştığı öğrenilen Neslihan Evirgen ise AKS ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çocuklardan B.E. ve M.U.E. ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Neslihan Evirgen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.