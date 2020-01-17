İHA

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir istikametinden Buca yönüne gitmekte olan Haldun Aydoğdu (24),henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

Ağır yaralanan gencin durumunu gören çevredeki sürücüler, olayı polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Aydoğdu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.