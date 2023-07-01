İzmir'de korkunç kaza: 4 ölü, 21 yaralı

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AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.