İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çok şükür… Çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim." ifadesine yer verdi.

AA'nın haberine göre; Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ise sosyal medya hesabından, İzmir Metro AŞ'de yürütülen 10. dönem toplu iş sözleşmesinin (TİS) iki tarafın karşılıklı uzlaşıya varması sonucu imza altına alındığını bildirdi.

TİS'te uzlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar 31 Temmuz'da grev kararı almış, kentte metro ve tramvayların çalışmaması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmişti.