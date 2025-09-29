Porsol Yusufoğlu ise çöp sorununun siyaset üstü bir sorun olduğunu kaydederek, "Çiğli ve Harmandalı tarafı yüzde 60 Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor. Bir daha kimseye oy vermiyorum. Cumhuriyet Halk Partisini de kınıyorum. Bu bizim kaderimiz değil." ifadesini kullandı.