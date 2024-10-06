İzmir'de korku evleri önünde bulunan tasvirler tepki çekti

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İzmir’in Konak ilçesi Alsancak Semti 1485 Sokak'taki ‘Azrail Köşkü Korku Evi’ isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınarak tepkiyle karşılandı. Vatandaş çektiği videoda, “Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?” diye tepki gösterdi.

RAHATSIZ EDİCİ TASVİRLER KALDIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan video, İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Bunun üzerine yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ayrıca ekipler, Alsancak Semti’nde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırma çalışması başlattı.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.