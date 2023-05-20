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İzmir'de konteynerde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı

İzmir'de kurdukları konteyner içerisinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı

Giriş: 20.05.2023 - 04:30 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de konteynerde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı
Konteynerde uyuşturucu yetiştirdiler: 2 gözaltı
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AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde konteynere kurdukları düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Vişneli Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, ekiplerce evin bahçesinde yapılan aramada, saksılarda ve bahçedeki bir konteyner içerisinde ekili toplam 46 kök hint keneviri, 50 gram skunk ve 1 ruhsatsız tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.C. (45) ve E.C. (25) gözaltına alındı. Bu kişilerin konteyner içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek için aydınlatma ve iklimlendirme sistemi kurdukları belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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