İzmir'de 'az hasarlı' kiralık dönem

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Habertürk TV'den Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin haberine göre İzmir'de oluşan konut açığı kiraların yükselmesine yol açtı. Kentte kiralık ev arayanlar, daha uygun fiyata verilen 'az hasarlı' binalara bile 'evet' demeye başladı.

3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Öte yandan İzmir'de bazı depremzedeler yüksek kiralar karşısında ya riski göze alıp evlerde oturmaya devam ediyor Bunun yanısıra hasarlı dairesini kiraya vermeye tercih edenler de bulunuyor. Binalar özellikle öğrencilere yaklaşık 3 bin liradan kiralanıyor.



