Helikopterler zeybek oynadı

İzmir bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Kutlamalar sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlarken, Gündoğdu Meydanı'ndan da dikkat çeken bir görüntü geldi.

Görüntüde iki helikopter çalan zeybek müziği ile karşılıklı zeybek oynadı.