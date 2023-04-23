Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

İzmir'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Buca'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, önce park halindeki TIR'a ardından yol kenarındaki kişilere çarptı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı

Giriş: 23.04.2023 - 04:51 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.

AA'nın haberine göre, Şerife Önen'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Hevra Ö. ile annesi Pınar Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ehliyeti bulunmayan 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.