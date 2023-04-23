Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 677/25 Sokak'ta seyreden S.A. idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a ve yol kenarındaki 3 kişiye çarptı.

AA'nın haberine göre, Şerife Önen'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Hevra Ö. ile annesi Pınar Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ehliyeti bulunmayan 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.